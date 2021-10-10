UEFA Uluslar Ligi'nde kupa Fransa'nın

10 Ekim 2021 Pazar 23:47 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 23:47

UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan ve nefes kesen karşılaşmayı Fransa 2-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da skoru değiştirmek için taktiksel hamleler yaptı. Maçın aranan golü 64. dakikada Oyarzabal ile gelirken İspanya öne geçti.

Bu goldan yalnızca 2 dakika sonra 66'da Benzema, ceza sahası sol çaprazından ayak içiyle muhteşem bir vuruş yaparak kaleci Unai Simon'u mağlup ederek maça eşitliği getirdi. 80. dakikaya gelindiğinde ise Mbappe, Theo Hernandez'in savunma arkasına bıraktığı topta sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yıldız oyuncu kalecinin yanından topu ağlara göndererek Fransa'yı öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca kupaya uzanan taraf Fransa oldu.

TARTIŞMALI POZİSYON

Karşılaşmanın 80. dakikasında Kylian Mbappe'nin attığı gol öncesinde atılan pas büyük tartışma konusu oldu. İspanyol futbolcular Mbappe'nin Theo Hernandez'den gelen topa hareketlenirken ofsaytta olduğuna yönelik itirazlarda bulundu. VAR incelemesinin ardından ise gol geçerli sayıldı.

Bu sonuçla Fransa, 2019'da Portekiz'in ardından UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan ikinci takım olarak tarihe geçti. İspanya ise gümüş madalyayı aldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncülüğü ise Belçika'yı 2-1 yenen İtalya kazanmıştı.