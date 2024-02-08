2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde kura çekimi yapılıyor. A Milli Takım'ımızın rakipleri belli oluyor...
Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada B Ligi'nde yer alacak.
TÜRKİYE, 4. TORBADAN KATILDI
Takımlar, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katıldı.
Türkiye'nin de bulunduğu B Ligi'nde torbalar şu şekilde:
1. torba: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler
2. torba: Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç
3. torba: Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ
4. torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan.
GRUPLAR
A LİGİ | GRUP 1: Hırvatistan - Portekiz - Polonya - İskoçya.
A LİGİ | GRUP 2: İtalya - Belçika - Fransa - İsrail.
A LİGİ | GRUP 3: Hollanda - Macaristan - Almanya - Bosna Hersek.
A LİGİ | GRUP 4: İspanya - Danimarka - İsviçre - Sırbistan.
B LİGİ | GRUP 1: Çekya - Ukrayna - Arnavutluk - Gürcistan
B LİGİ | GRUP 2: İngiltere - Finlandiya - İrlanda - Yunanistan
B LİGİ | GRUP 3: Avusturya - Norveç - Slovenya - Kazakistan
B LİGİ | GRUP 4: Galler - İzlanda- Karadağ - Türkiye
C LİGİ | GRUP 1: İsveç - Azerbaycan - Slovakya - Estonya.
C LİGİ | GRUP 2: Romanya - Kosova - Kıbrıs Rum Yönetimi - Litvanya/Cebelitarık (Eşleşmenin kazananı)
C LİGİ | GRUP 3: Lüksemburg - Bulgaristan - Kuzey İrlanda - Belarus.
C LİGİ | GRUP 4: Ermenistan - Faroe Adaları - Kuzey Makedonya - Letonya.
D LİGİ | GRUP 1: Litvanya/Cebelitarık (Kazanan C Ligi'nde kaybeden D Ligi'nde mücadele edecek) - San Marino - Lihtenştayn.
D LİGİ | GRUP 2: Moldova - Malta - Andorra.
TURNUVA FORMATI VE MAÇ TAKVİMİ
A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak.
B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.
A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.
A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.
C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.