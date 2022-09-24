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Spor

UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftası oynanan 7 maçla sürdü

UEFA Uluslar Ligi'nin 5. hafta mücadelesi ikinci gününde devam etti. Hafta oynanan 7 karşılaşma ile devam etti.

AA24 Eylül 2022 Cumartesi 00:51 - Güncelleme:
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UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta maçlarına devam edildi.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun 5. hafta ikinci gününde, 7 maç oynandı.

A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İtalya, 68. dakikada Giacomo Raspadori'nin attığı golle İngiltere'yi 1-0 mağlup etti. Grupta 2 puanı bulunan Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, bu sonucun ardından B Ligi'ne düştü.

Gruptaki diğer mücadelede ise Macaristan, 17. dakikada Adam Szalai'nin golüyle deplasmanda Almanya'yı 1-0 yendi. Fenerbahçeli Attila Szalai, Almanya karşısında 90 dakika sahada kaldı.

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

A LİGİ

3. Grup:

İtalya-İngiltere: 1-0

Almanya-Macaristan: 0-1

B LİGİ

3. Grup:

Finlandiya-Romanya: 1-1

Bosna Hersek-Karadağ: 1-0

C LİGİ

4. Grup:

Gürcistan-Kuzey Makedonya: 2-0

Bulgaristan-Cebelitarık: 5-1

D LİGİ

2. Grup:

Estonya-Malta: 2-1

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