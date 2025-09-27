Birleşmiş Milletler'in 'Soykırım' ve 'Kıtlık' diye tescil ettiği İsrail saldırılarına rağmen futbolun uluslararası patronları bu ülkeyi organizasyonlardan atmamak için direniyor.

Basında yer alan haberlere göre önümüzdeki hafta UEFA'nın yapacağı toplantıda Avrupa Kupaları'ndaki tek İsrail takımı Maccabi Tel Aviv men edilecek. İsrail Milli Takımı'nın oynamasına ise onay çıkacak. Sky News bu konudaki gelişmeleri özetle şöyle aktardı: "Trump yönetimi, 2026 Dünya Kupası öncesinde FIFA'nın İsrail'i uluslararası futboldan men etme girişimlerini engellemeye çalışıyor. UEFA'da genel eğilim takımların men edilmesi yönünde. 11 Ekim'deki Norveç-İsrail milli maçı oynanacak. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, 'İsrail'in millî futbol takımını Dünya Kupası'ndan men etme girişimini önlemek için kesinlikle çalışacağız' diyerek doğrudan müdahale etmişti. FIFA Başkanı Infantino ise Tump'la dostluğu yüzünden bu konuda hiç konuşmuyor."

KÜSTAH KAYIRMACILIK

Eski sporcu ve akademisyen olan Jules Boykoff, THE Guardian'daki köşe yazısında UEFA ve FIFA'yı kendi ilkelerini çiğnemekle suçladı. Boykoff, "Konu İsrail olduğunda, Rusya'yı atan FIFA ve UEFA ayak diretiyor. Sessiz kalmak, küstahça bir kayırmacılık göstergesidir. FIFA ve UEFA, İsrail'i uluslararası arenadan men etmelidir. Uluslararası kuruluşların ahlakın temel ilkelerini savunmasının tam da zamanı. İsrail, Gazze'de sarsıcı bir insanlık trajedisi düzenliyor. 64 binden fazla insan öldü. Batı Şeria ve Gazze'deki gerçekler göz önüne alındığında, İsrail'in Dünya Kupası eleme maçlarında sahaya çıkmasına izin verilmemelidir. Kendi kurallarını görmezden gelmek, onları çirkinleştiriyorlar."