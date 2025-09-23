İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2025 Salı / 1 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4242
  • EURO
    48,9115
  • ALTIN
    5000.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • UEFA'da kritik oylama! Soykırımcı İsrail Avrupa'dan men edilebilir
Spor

UEFA'da kritik oylama! Soykırımcı İsrail Avrupa'dan men edilebilir

UEFA İcra Komitesi bugün katil İsrail'in milli takımı ve kulüplerini Avrupa kupalarından men etmeyi oylayacak.

Akşam23 Eylül 2025 Salı 09:29 - Güncelleme:
UEFA'da kritik oylama! Soykırımcı İsrail Avrupa'dan men edilebilir
ABONE OL

UEFA İcra Komitesi, bugün İsrail'in milli takımı ve kulüplerini tüm Avrupa kupalarından men etmeyi oylayacak. Oylama, Yahudi Yeni Yılı Roş Aşana'ya denk gelirken, kararın geçmesi halinde İsrail futbolu ağır bir darbe alacak. İsrail medyasına göre Katar, son haftalarda UEFA üzerinde yoğun baskı kuruyor. 9 Eylül'de İsrail'in Doha'da Hamas yöneticilerini hedef alan hava saldırısının ardından Katar kampanyasını daha da sertleştirdi. Katar'ın etkisi, hem büyük bağışları hem de PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi üzerinden Avrupa futbolundaki gücüyle öne çıkıyor.

ALMANLAR DESTEKLİYOR

İddialara göre, 20 üyeli UEFA İcra Komitesi'nde yalnızca iki ya da üç ülke İsrail'in ihracına karşı çıkıyor. İsrail, Almanya ve Macaristan gibi dost ülkelerin gündeme alınacak oylamayı engellemesini umuyor. Ancak kabul edilirse, Maccabi Tel Aviv'in Yunan ekibi PAOK'a karşı oynayacağı Avrupa Ligi maçı iptal edilecek, milli takım da 2026 Dünya Kupası elemelerinden çıkarılacak. İspanya, İsrail'in kupaya katılması halinde turnuvadan çekilme tehdidinde bulundu. Bazı kulüpler rakip olmak istemezken, UEFA'nın geçen ay bir finalde stadyuma "Çocukları öldürmeyi bırakın" pankartı yansıtması, tepkilerin futbol sahasına kadar sıçradığını gösterdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.