UEFA İcra Komitesi, bugün İsrail'in milli takımı ve kulüplerini tüm Avrupa kupalarından men etmeyi oylayacak. Oylama, Yahudi Yeni Yılı Roş Aşana'ya denk gelirken, kararın geçmesi halinde İsrail futbolu ağır bir darbe alacak. İsrail medyasına göre Katar, son haftalarda UEFA üzerinde yoğun baskı kuruyor. 9 Eylül'de İsrail'in Doha'da Hamas yöneticilerini hedef alan hava saldırısının ardından Katar kampanyasını daha da sertleştirdi. Katar'ın etkisi, hem büyük bağışları hem de PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi üzerinden Avrupa futbolundaki gücüyle öne çıkıyor.

ALMANLAR DESTEKLİYOR

İddialara göre, 20 üyeli UEFA İcra Komitesi'nde yalnızca iki ya da üç ülke İsrail'in ihracına karşı çıkıyor. İsrail, Almanya ve Macaristan gibi dost ülkelerin gündeme alınacak oylamayı engellemesini umuyor. Ancak kabul edilirse, Maccabi Tel Aviv'in Yunan ekibi PAOK'a karşı oynayacağı Avrupa Ligi maçı iptal edilecek, milli takım da 2026 Dünya Kupası elemelerinden çıkarılacak. İspanya, İsrail'in kupaya katılması halinde turnuvadan çekilme tehdidinde bulundu. Bazı kulüpler rakip olmak istemezken, UEFA'nın geçen ay bir finalde stadyuma "Çocukları öldürmeyi bırakın" pankartı yansıtması, tepkilerin futbol sahasına kadar sıçradığını gösterdi.