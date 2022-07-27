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Spor

UEFA'dan 3 Türk hakeme Üst Düzey Hakem Kursu daveti

FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık, 27-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenecek olan, UEFA'nın elit ve birinci kategori hakemlerinin davet edildiği UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na katılacak.

DHA27 Temmuz 2022 Çarşamba 13:47 - Güncelleme:
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FIFA kokartlı Türk hakemler Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık, 27-29 Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenecek olan, UEFA'nın elit ve birinci kategori hakemlerinin davet edildiği UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na katılacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre; FIFA hakemlerinin katılacağı kursta çeşitli eğitimler verilecek ve atletik teste tabi tutulacaklar UEFA kursuna elit kategoride 17 farklı ülkeden 29 hakem, birinci kategoride 25 farklı ülkeden 36 hakem katılacak.

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