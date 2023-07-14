İSTANBUL 38°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2023 Cuma / 26 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1727
  • EURO
    29,3784
  • ALTIN
    1646.83
  • BIST100
    6418.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • UEFA'dan 4 kulüp için açıklama! Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Konyaspor...
Spor

UEFA'dan 4 kulüp için açıklama! Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Konyaspor...

UEFA Mali Kontrol ve Disiplin Komitesi, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Konyaspor için açıklamada bulundu. İşte detaylar...

14 Temmuz 2023 Cuma 15:42 - Güncelleme:
UEFA'dan 4 kulüp için açıklama! Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Konyaspor...
ABONE OL

UEFA Mali Kontrol ve Disiplin Komitesi 4 Türk ekibi; Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Konyaspor'un mali yükümlülükleri için bir açıklama yaptı.

BEŞİKTAŞ HEDEFLERİ YERİNE GETİRDİ

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama, Beşiktaş'ın 2022 mali yılında belirlenen hedefleri yerine getirdiği aktarıldı.

TRABZONSPOR 2 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Trabzonspor'un ise başabaşa şartına uymadığı ve uzlaşma anlaşması imzalandığı aktarıldı. Bordo mavililer, 2 milyon euroluk mali katkı ödemeyi kabul etti. 300.000 euro sabit ve zorunlu bir ödeme iken, kalan 1.7 milyon euro'luk tutar anlaşmadaki hedeflere uymasına bağlı. Bu hedeflere ulaşılamaması durumunda ilave koşullu sportif tedbirler uygulanabilir.

BAŞAKŞEHİR'E CEZA

Başakşehir, 2022 mali yılı için belirlenen hedefleri karşılayamadığı için 400 bin euro para cezasına çarptırıldı.

10 BİN EURO CEZA

Konyaspor, küçük çaplı başabaş açık bildirdi. 100 bin euro para cezası aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.