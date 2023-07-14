UEFA Mali Kontrol ve Disiplin Komitesi 4 Türk ekibi; Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Konyaspor'un mali yükümlülükleri için bir açıklama yaptı.

BEŞİKTAŞ HEDEFLERİ YERİNE GETİRDİ

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama, Beşiktaş'ın 2022 mali yılında belirlenen hedefleri yerine getirdiği aktarıldı.

TRABZONSPOR 2 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Trabzonspor'un ise başabaşa şartına uymadığı ve uzlaşma anlaşması imzalandığı aktarıldı. Bordo mavililer, 2 milyon euroluk mali katkı ödemeyi kabul etti. 300.000 euro sabit ve zorunlu bir ödeme iken, kalan 1.7 milyon euro'luk tutar anlaşmadaki hedeflere uymasına bağlı. Bu hedeflere ulaşılamaması durumunda ilave koşullu sportif tedbirler uygulanabilir.

BAŞAKŞEHİR'E CEZA

Başakşehir, 2022 mali yılı için belirlenen hedefleri karşılayamadığı için 400 bin euro para cezasına çarptırıldı.

10 BİN EURO CEZA

Konyaspor, küçük çaplı başabaş açık bildirdi. 100 bin euro para cezası aldı.