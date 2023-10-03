İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2023 Salı / 19 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5016
  • EURO
    28,8719
  • ALTIN
    1614.38
  • BIST100
    8518.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

FIFA kokartlı hakemimiz Abdulkadir Bitigen, Konferans Ligi'nde oynanacak Gent-Maccabi Tel Aviv maçında düdük çalacak.

IHA3 Ekim 2023 Salı 11:57 - Güncelleme:
UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev
ABONE OL

UEFA Avrupa Konferans Ligi B Grubu ikinci haftasında oynanacak Gent-Maccabi Tel Aviv maçını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi B Grubu ikinci maçında Belçika ekibi Gent, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacak. 5 Ekim Perşembe günü KAA Gent Arena'da oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakada FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Mehmet Tugral ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Maçta VAR koltuğunda Alper Ulusoy, AVAR'da da Serkan Tokat oturacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.