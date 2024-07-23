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Spor

UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşılaşacak olan Santa Coloma ile Midtjylland maçının hakemi Abdulkadir Bitigen oldu.

AA23 Temmuz 2024 Salı 01:07 - Güncelleme:
UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev
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FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın Andorra'nın Santa Coloma ile Danimarka'nın Midtjylland takımları arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Andorra'nın La Vella şehrinde Estadi Nacional Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada Bitigen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak.

Müsabakada Ümit Öztürk dördüncü hakem, Hakan Ceylan VAR ve Koray Gençerler AVAR olarak görevlendirildi.

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