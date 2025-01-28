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Spor

UEFA'dan açıklama geldi! İşte temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler

UEFA, Avrupa Ligi'nde son hafta maçlarının hakem ve VAR hakemi atamaları açıklandı.

Haber Merkezi28 Ocak 2025 Salı 12:29 - Güncelleme:
UEFA'dan açıklama geldi! İşte temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler
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UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçlarının hakem ve VAR hakemi atamaları açıklandı.

MIDTYLLAND - FENERBAHÇE

Midtjylland - Fenerbahçe maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetecek.

Mücadelenin VAR hakemi Portekizli Helder Malheiro, AVAR hakemi ise yine Portekizli Fábio Oliveira Melo oldu.

Helder Malheiro ve Fabio Melo, Süper Lig'de VAR hakemi olarak görev aldı.

TWENTE - BEŞİKTAŞ

Twente ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesini Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. VAR odasında ise Tomasz Kwiatkowski ile Pawel Pskit görev alacak.

AJAX - GALATASARAY

Ajax ile Galatasaray arasındaki mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. VAR odasında ise Carlos del Cerro Grande ile Alejandro Hernandez olacak.

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