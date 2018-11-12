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UEFA'dan Ali Palabıyık ve Serkan Olguncan'a görev

UEFA, FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık ile yardımcı hakem Serkan Olguncan'ı 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde görevlendirdi.

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UEFA, FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık ile yardımcı hakem Serkan Olguncan'ı 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ali Palabıyık ile Serkan Olguncan; Fransa, Belçika, Litvanya ile ev sahibi Malta'nın katılımıyla yarın başlayacak 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup müsabakalarında görev yapacak.

Ali Palabıyık, 14 Kasım Çarşamba günü oynanacak Fransa-Malta müsabakasında dördüncü hakem, 17 Kasım Cumartesi günü Fransa-Litvanya maçında ve 20 Kasım Salı günkü Belçika-Fransa karşılaşmalarını yönetecek.

Serkan Olguncan ise bu maçlarda yardımcı hakem olacak.

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