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Spor

UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zrinjski Mostar ile Slovan Bratislava arasında oynanacak maçı FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

IHA28 Temmuz 2025 Pazartesi 22:21 - Güncelleme:
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
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FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zrinjski Mostar ile Slovan Bratislava arasında oynanacak maçı yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamada FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Bosna-Hersek'in Zrinjski Mostar ile Slovakya'nın Slovan Bratislava takımları arasında yarın oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş müsabakasında görev alacağı bildirildi. Bosna-Hersek'in Mostar şehrinde bulunan HSK Zrinjski Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada, Arda Kardeşler'in yardımcı hakemleri Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay olacak. Müsabakada dördüncü hakem Cihan Aydın, VAR olarak Onur Özütoprak, AVAR olarak ise Erkan Engin görev yapacak.

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