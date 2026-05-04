UEFA'dan Arzu Görgün'e görev

FIFA kokartlı yardımcı hakem Arzu Görgün, 4-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Kuzey İrlanda'da düzenlenecek olan 2026 UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde görev yapmak üzere davet edildi.

Kuzey İrlanda'da 4-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2026 UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde görev almak üzere FIFA kokartlı yardımcı hakem Arzu Görgün de davet edildi.

Toplam 8 takımın mücadele edeceği final turnuvasında, Avrupa ve Asya genelinden seçilen 8 hakem ve 8 yardımcı hakem görev yapacak.