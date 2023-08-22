UEFA'dan Atilla Karaoğlan ve Hakan Ceylan'a görev

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Atilla Karaoğlan, Fransa'nın Lille ile Hırvatistan'ın Rijeka takımları arasında 24 Ağustos 2023 Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi play-off turu birinci müsabakasını yönetecek. Villeneuve şehri, Pierre Mauroy Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak. Karşılaşmada Alper Ulusoy VAR, Serkan Tokat ise AVAR olarak görev yapacak" denildi.

TOBOL-VİKTORİA PLZEN MAÇININ VAR HAKEMİ HAKAN CEYLAN



Kazakistan'ın Tobol ile Çekya'nın Viktoria Plzen takımları arasında 24 Ağustos 2023 Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi play-off turu birinci müsabakasına Hakan Ceylan VAR, Koray Gencerler ise AVAR olarak atandı. Kazakistan'ın Kostanay şehrindeki Tsentralniy Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakanın hakemliğini Romanya Futbol Federasyonu'ndan Marian Alexandru Barbu, yardımcılıklarını Mihai Marica ve Imre Laszlo Bucsi yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sebastian Colescu olacak.