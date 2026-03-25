Spor

UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında kritik bir görev üstlenecek. Türk hakem kadrosu dört kişilik ekiple birlikte Türkistan Arena Stadyumu'nda sahaya çıkacak.

IHA25 Mart 2026 Çarşamba 14:34 - Güncelleme:
FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Kazakistan ile Slovakya takımları arasında 27 Mart Cuma günü oynanacak müsabakada görev yapacak.

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Kazakistan ile Slovakya takımları karşı karşıya gelecek. Müsabakayı FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Kazakistan'ın Türkistan kentinde Türkistan Arena Stadyumu'nda 27 Mart Cuma günü TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakada Ayberk Demirbaş ise 4. hakem olarak görev yapacak.

  • atilla karaoğlan
  • UEFA
  • hakem

