UEFA'dan Başakşehir'e 'Finansal Kontrol' mektubu

Turuncu-laciverli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-24 sezonunda UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun (CFCB) belirlemiş olduğu futbol kazançları kurallarına 2024/25 sezonu itibarıyla tam uyum sağlamıştır.

Bu doğrultuda kulübümüzün 2025-26 UEFA sezonunda uzlaşma (settlement) rejiminden çıktığına dair mektup UEFA tarafından kulübümüze iletilmiştir.

Uzlaşma anlaşmasının başarı ile tamamlanması, mali disiplin ve sürdürülebilir kulüp yönetimi anlayışımız doğrultusunda attığımız adımların Avrupa futbolunun en üst düzey denetim organları tarafından onaylanması, kulübümüz adına büyük bir gurur kaynağı olmuştur.

Başakşehir FK olarak; şeffaflık, finansal sürdürülebilirlik ve sportif başarı ilkeleri doğrultusunda Türk futboluna değer katmaya ve Avrupa arenasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" denildi.