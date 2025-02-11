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Spor

UEFA'dan beklenen açıklama geldi! İşte temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. İşte detaylar...

Haber Merkezi11 Şubat 2025 Salı 12:51 - Güncelleme:
UEFA'dan beklenen açıklama geldi! İşte temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler
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Avrupa Ligi son 16 turu play-off eşleşmelerinde ilk maçlar 13 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Fenerbahçe ilk maçını sahasında, Galatasaray ise deplasmanda oynayacak. Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak maçlar öncesinde UEFA, karşılaşmalarda görev alacak hakemleri duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin Anderlecht'i konuk edeceği maçı Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic yönetecek. Dabanovic'in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Vladan Todorovic ve Sraan Jovanovic üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Milos Boskovic olacak. VAR'da Pascal Müller, AVAR'da ise Robert Schröder yer alacak.

Galatasaray'ın deplasmanda AZ Alkmaar'la oynayacağı mücadelenin orta hakemi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro olacak. Pinheiro'nun yardımcılıklarını aynı federasyondan Bruno Jesus ve Luicano Maia yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Joao Gonçalves görev yapacak. VAR'da Tiago Martines, AVAR'da Juan Martinez Munuera yer alacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe-Anderlecht maçı 13 Şubat Perşembe günü 20.45'te, AZ Alkmaar-Galatasaray mücadelesi ise TSİ 23.00'te başlayacak.

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