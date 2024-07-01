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Spor

UEFA'dan, Bellingham'a soruşturma!

UEFA, İngiliz oyuncusu Jude Bellingham, EURO 2024 son 16 turunda Slovakya'ya karşı attığı golün ardından yaptığı harekete soruşturma başlattı.

1 Temmuz 2024 Pazartesi 18:44 - Güncelleme:
UEFA'dan, Bellingham'a soruşturma!
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İngiltere Milli Takım oyuncusu Jude Bellingham, EURO 2024 son 16 turunda Slovakya'ya karşı attığı beraberlik golünün ardından yaptığı iddia edilen abartılı jestler gündem olmuştu. Bu sevincin üzerine UEFA harekete geçti.

UEFA, İngiliz yıldızın gol sonrası jestini Slovakya yedek kulübesine yönelttiği iddiaları üzerine oyuncuya disiplin soruşturması başlattı.

UEFA açıklamasında, 'Etik ve Disiplin Müfettişinin, İngiliz FA oyuncusu Jude Bellingham'ın bu maç kapsamında meydana geldiği iddia edilen temel iyi davranış kurallarının olası ihlaline ilişkin bir disiplin soruşturması yürüteceğini' söyledi.

Bellingham'da sosyal medyada bu hareketin tribünlerdeki yakın arkadaşlarına yönelik bir şaka olduğunu belirtti. Bellingham X'teki paylaşımında "Slovakya takımının bu akşamki performansına saygıdan başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

İŞTE O HAREKET...

  • Jude Bellingham
  • UEFA
  • Slovakya maçı

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