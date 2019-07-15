UEFA'dan Burak Yılmaz paylaşımı
UEFA, Beşiktaşlı yıldız futbolcu Burak Yılmaz'ın 34. yaş gününü paylaştığı bir video ile kutladı.
UEFA, resmi Twitter sayfasından Burak Yılmaz'ın Galatasaray forması altında 2012 yılı Şampiyonlar Ligi maçında Cluj'a 3 gol atarak hat-trick yaptığı karşılaşma videosunu paylaşarak yıldız futbolcunun 34. yaş gününü kutladı.
🇹🇷 A Burak Yılmaz ⚽️⚽️⚽️ to mark his 34th birthday! 🥳— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 15, 2019
Which #UCL hat-trick do you remember most? pic.twitter.com/tcUI6sTSNJ
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