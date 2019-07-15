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UEFA'dan Burak Yılmaz paylaşımı

UEFA, Beşiktaşlı yıldız futbolcu Burak Yılmaz'ın 34. yaş gününü paylaştığı bir video ile kutladı.

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UEFA, resmi Twitter sayfasından Burak Yılmaz'ın Galatasaray forması altında 2012 yılı Şampiyonlar Ligi maçında Cluj'a 3 gol atarak hat-trick yaptığı karşılaşma videosunu paylaşarak yıldız futbolcunun 34. yaş gününü kutladı.

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