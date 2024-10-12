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Spor

UEFA'dan çifte standart! Bozkurt'a 2 maç men Nazi'ye 30 bin euro

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı 'Bozkurt selamına' 2 maç men veren UEFA, Nazi sembolleri açan Atletico Madrid ise yalnızca 30 bin Euro para cezası ve taraftarlarına 1 maç deplasman yasağı verdi. İşte detaylar...

Akşam12 Ekim 2024 Cumartesi 09:06 - Güncelleme:
UEFA'dan çifte standart! Bozkurt'a 2 maç men Nazi'ye 30 bin euro
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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica'nın sahasında Atletico Madrid'i ağırladığı maçta rakip taraftarlar, Nazi bayrakları ve sembollerini tribünlerde sergilemişti.

UEFA, Nazi sembolleri sebebiyle Atletico Madrid'e 30 bin Euro para cezası ve taraftarlarına 1 maç deplasman yasağı verdi. UEFA'nın bu yasağının ardından akıllara milli futbolcumuz Merih Demiral'a EURO 2024'te verilen ceza geldi...

UEFA; EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya'yı yendiğimiz karşılaşmanın ardından 'Bozkurt selamı' veren Merih Demiral'a iki maç men cezası vermiş, gerekçe olarak ise "Sportif olmayan nitelikteki hareket" öne sürülmüştü

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