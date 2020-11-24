İSTANBUL 11°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2020 Salı / 8 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8809
  • EURO
    9,3552
  • ALTIN
    463.695
  • BIST100
    1333.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi görevi
Spor

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi görevi

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda oynanacak Borussia Mönchengladbach-Shakhtar Donetsk maçında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

IHA24 Kasım 2020 Salı 11:06 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 11:06
ABONE OL

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Almanya’nın Mönchengladbach ile Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımları arasında 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek. Bu, Cüneyt Çakır’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki 50. maçı olacak.

Almanya’nın Monchengladbach şehrindeki Borussia-Park Stadyumu’nda TSİ 20.55’te başlayacak karşılaşmada Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.