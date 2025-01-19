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  • UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev!
Spor

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev!

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Club Brugge-Juventus maçında eski FIFA kokartlı hakem, UEFA gözlemcisi, mentörü ve FIFA eğitimcisi Cüneyt Çakır'a gözlemci olarak görev verdi.

IHA19 Ocak 2025 Pazar 15:51 - Güncelleme:
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak Salı günü TSİ 23.00'de oynanacak müsabakada Belçika kulübü Club Brugge ile milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği İtalyan ekibi Juventus karşılaşacak. Mücadelede UEFA gözlemcisi, mentörü ve FIFA eğitimcisi olan eski hakem Cüneyt Çakır, gözlemci olarak görev yapacak.

Gürcistan Hakem Kurulu başkanlığı da yapan Çakır'ın sözleşmesi geçtiğimiz haftalarda Gürcistan Futbol Federasyonu tarafından 2 yıl daha uzatılmıştı. Cüneyt Çakır ayrıca Rusya ve Suudi Arabistan hakem kurullarında da danışmanlık görevini sürdürüyor.

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