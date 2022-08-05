İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2022 Cuma / 8 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,945
  • EURO
    18,2791
  • ALTIN
    1022.98
  • BIST100
    2750.49
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • UEFA'dan Dinamo Kiev maçı için Fenerbahçe'ye ceza
Spor

UEFA'dan Dinamo Kiev maçı için Fenerbahçe'ye ceza

UEFA, Dinamo Kiev maçındaki tezahüratlar nedeniyle Fenerbahçe'ye 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin Euro para cezası verdi.

DHA5 Ağustos 2022 Cuma 20:00 - Güncelleme:
ABONE OL

UEFA, Dinamo Kiev maçında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye 1 maç kısmi seyircisiz oynama (minimum 5000 koltuk) ve 50 bin euro para cezası verdiğini açıkladı.

İşte UEFA'dan yapılan açıklama:

"Karar:

1. Fenerbahçe Spor Kulübü, uygunsuz davranışları nedeniyle uyarılacak.

2. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ev sahibi kulüp olarak oynayacağı bir sonraki UEFA kulüp müsabakası maçında en az 5.000 koltuktan oluşacak bir kısmen kapatılacaktır. Ayrıca, 50.000 euro para cezası verilecektir. Cezanın sebebi nesnelerin atılması, saldırgan ve kışkırtıcı bir tezahüratın yapılmasıdır. Kısmi stadyum kapanışı, iki yıllık deneme süresine tabidir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.