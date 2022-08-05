UEFA'dan Dinamo Kiev maçı için Fenerbahçe'ye ceza

UEFA, Dinamo Kiev maçında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye 1 maç kısmi seyircisiz oynama (minimum 5000 koltuk) ve 50 bin euro para cezası verdiğini açıkladı.

İşte UEFA'dan yapılan açıklama:

"Karar:

1. Fenerbahçe Spor Kulübü, uygunsuz davranışları nedeniyle uyarılacak.

2. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ev sahibi kulüp olarak oynayacağı bir sonraki UEFA kulüp müsabakası maçında en az 5.000 koltuktan oluşacak bir kısmen kapatılacaktır. Ayrıca, 50.000 euro para cezası verilecektir. Cezanın sebebi nesnelerin atılması, saldırgan ve kışkırtıcı bir tezahüratın yapılmasıdır. Kısmi stadyum kapanışı, iki yıllık deneme süresine tabidir."