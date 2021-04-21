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Spor

UEFA'dan EURO 2020'de Cüneyt Çakır'a görev

UEFA, EURO 2020'de görev alacak hakemleri açıkladı. FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, 18 hakem arasında yer aldı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 19:20 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 19:20
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UEFA EURO 2020'de görev alacak hakemler, yardımcı hakemler ve VAR hakemleri 10-13 Mayıs 2021 tarihlerinde İstanbul'da kampa girecek.

ARJANTİNLİ HAKEME GÖREV

Öte yandan EURO 2020'de Arjantinli hakem Fernando Rapallini'nin düdük çalacağı açıklandı. UEFA Başkanı Ceferin, "CONMEBOL ile takas yaparak hakemlerimizin tecrübelerini artıracağız." dedi. Karşılığında Jesus Gil Manzano'nun da ekibiyle birlikte Copa America'da görev alacağı kaydedildi.

EURO 2020'DEKİ HAKEMLER

Felix Brych (Almanya)

Cüneyt Çakır (Türkiye)

Carlos Del Cerro Grande (İspanya)

Andreas Ekberg (İsveç)

Orel Grinfeeld (İsrail)

Ovidiu Alin Hategan (Romanya)

Sergei Karasev (Rusya)

Istvan Kovacs (Romanya)

Bjorn Kuipers (Hollanda)

Danny Makkelie (Hollanda)

Antonio Miguel Mateu Lahoz (İspanya)

Michael Oliver (İngiltere)

Daniele Orsato (İtalya)

Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portekiz)

Daniel Siebert (Almanya)

Anthony Taylor (İngiltere)

Clement Turpin (Fransa)

Slavko Vincic (Slovenya)

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