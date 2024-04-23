UEFA'dan EURO 2024 öncesi sürpriz karar

Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 öncesinde UEFA radikal bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

OYUNCU SAYISI ARTACAK

Sky Sports'un haberine göre UEFA, EURO24'te takımların oyuncu sayısını 23'ten, 26'ya çıkarma kararına yeşil ışık yaktı.

Haberin detaylarında bu önerinin ilk olarak iki hafta önce Düsseldorf'ta tüm ülkelerin teknik direktörlerinin katıldığı bir toplantı sırasında dile getirildi, ancak Pazartesi günü yapılan UEFA ulusal müsabakalar komitesi toplantısında delegelerin Euro 2024 kurallarının değiştirilmesi lehinde oy kullandığını öğrendi.

Kararın henüz kesinleşmediği UEFA yürütme komitesinin (EXCO) kural değişikliğini onaylaması gerektiği de söylendi.