20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,084
  • 6,8191
  • 251.243
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

UEFA'dan Fenerbahçe ve Galatasaray kararı

UEFA, Finansal Fair Play (FFP) anlaşması imzalayan Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili kararını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

UEFA'dan yapılan açıklamada, Galatasaray'ın 2018-19 sezonunda Finansal Fair Play anlaşmasının şartlarını yerine getirdiği belirtildi.

Açıklamada, 2016 yılının Mayıs ayında imzalanan anlaşmanın şartlarını ihlal eden Fenerbahçe'nin ise bir üst kurula sevk edildiği kaydedildi.

UEFA ayrıca, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımının 2018-19 sezonunda anlaşma şartlarına uyduğunu ancak Portekiz temsilcisi Porto'nun hedeflerin bir kısmını gerçekleştiremediğini bildirdi.

88 yaşındaki kadına yumruklu saldırı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Fransa'da bombalı saldırı

Fransa'da bombalı saldırı

Sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden yeni taktik

Sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden yeni taktik

Trump'tan May'in istifası ile ilgili ilk açıklama

Trump'tan May'in istifası ile ilgili ilk açıklama

Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

CHP'nin YSK iddiasına yanıt: İtiraz etsinler değiştirsinler

CHP'nin YSK iddiasına yanıt: İtiraz etsinler değiştirsinler

'İran Trump'ın sonunu görecek ancak...'

'İran Trump'ın sonunu görecek ancak...'

Yüzde 30'u tamamlandı... Açılış tarihi belli oldu

Yüzde 30'u tamamlandı... Açılış tarihi belli oldu

Bakın çete oyları nasıl çalmış, Yıldırım'ın oyları nasıl düşmüş...

Bakın çete oyları nasıl çalmış, Yıldırım'ın oyları nasıl düşmüş...
 

POPÜLER HABERLER

Ormanda aç kalınca yakalanan terörist kendini ´doğa gezgini´ olarak tanıtmış

Ormanda aç kalınca yakalanan terörist kendini ´doğa gezgini´ olarak tanıtmış

Adıyaman'da bulundu! 85 milyon yıllık

Adıyaman'da bulundu! 85 milyon yıllık

Tevfik Göksu İmamoğlu'nun iddialarına kalem kalem cevap verdi

Tevfik Göksu İmamoğlu'nun iddialarına kalem kalem cevap verdi

O ilimizdeki saklı cennet! Hayran bırakıyor

O ilimizdeki saklı cennet! Hayran bırakıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA