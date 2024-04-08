UEFA, Fenerbahçe'nin aldığı 2 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezasını 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürdü.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'u elemesi durumunda yarı final turunda deplasmana seyirci götürebilecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada; Fenerbahçe'nin Union Saint Gilloise ile oynanan deplasman maçında taraftarların sebep olduğu olaylar sebebiyle aldığı 2 maçlık deplasman yasağına yapılan itirazın kısmen kabul edildiği açıklandı ve şu ifadeler kullanıldı;

Fenerbahçe SK tarafından yapılan itiraz kısmen onanmıştır. Sonuç olarak, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun 15 Mart 2024 tarihli kararı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

- Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından 25 Ocak 2024 tarihli kararında havai fişek yakılması ve cisim atılması nedeniyle verilen askıya alınmış disiplin cezasının uygulanmasına, yani Fenerbahçe SK'nın UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 26(3 ) maddesi uyarınca bir sonraki (1) UEFA müsabakası için deplasman taraftarlarına bilet satmaktan men edilmesine,

- Fenerbahçe SK'nın bir sonraki (1) UEFA müsabakası için deplasman taraftarlarına bilet satışından, havai fişek yakılması ve zarar verme eylemleri nedeniyle men edilmesine Söz konusu deplasman taraftarlarına bilet satma yasağının, Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun karar tarihinden itibaren (yani 20 Ekim 2023) iki (2) yıllık bir deneme süresi için askıya alınmasına,

- Fenerbahçe SK 'ya havai fişek yakma, cisim atma, seyirciyi rahatsız etme ve zarar verme eylemleri nedeniyle 80.000 Avro para cezası verilmesine ve Fenerbahçe SK'nın bir UEFA müsabakası için daha deplasman taraftarlarına bilet satmaktan men edilmesine karar verilmiştir.

- Fenerbahçe SK'nın, taraftarlarının neden olduğu zararların, yani kırılan 15 koltuk için, bu karar tarihinden itibaren 30 gün içinde R. Union Saint-Gilloise ile iletişime geçmesine karar verilmiştir.

- Fenerbahçe SK'nın saha koruma haritasına uymaması nedeniyle uyarılmasına karar verilmiştir.