İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2026 Çarşamba / 7 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3576
  • EURO
    51,3435
  • ALTIN
    6402.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Deplasman yasağı geldi
UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Deplasman yasağı geldi

UEFA, Nottingham Forest maçında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza verdi. Sarı-lacivertliler, bir sonraki Avrupa deplasmanında taraftarından yoksun olacak.

HABER MERKEZİ25 Mart 2026 Çarşamba 21:54
ABONE OL

UEFA, Nottingham Forest ile oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye verilen cezaları açıkladı.

UEFA, sarı-lacivertli kulübe bir sonraki Avrupa deplasman maçında taraftar yasağı getirildiğini duyurdu. Ayrıca havai fişek kullanımı ve benzeri ihlaller nedeniyle Fenerbahçe'ye 50 bin 500 euro para cezası verildi.

Kararın, söz konusu maçta yaşanan disiplin ihlallerinin ardından alındığı belirtilidi.

Öte yandan UEFA, Fenerbahçe'nin kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Nottingham Forest ile iletişime geçerek taraftarların neden olduğu zararların, özellikle hasar gören koltukların tazmini konusunda anlaşmaya varmasını da talep etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafik magandası dehşet saçtı: Ailesinin gözü önünde saldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.