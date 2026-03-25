UEFA, Nottingham Forest ile oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye verilen cezaları açıkladı.

UEFA, sarı-lacivertli kulübe bir sonraki Avrupa deplasman maçında taraftar yasağı getirildiğini duyurdu. Ayrıca havai fişek kullanımı ve benzeri ihlaller nedeniyle Fenerbahçe'ye 50 bin 500 euro para cezası verildi.

Kararın, söz konusu maçta yaşanan disiplin ihlallerinin ardından alındığı belirtilidi.

Öte yandan UEFA, Fenerbahçe'nin kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Nottingham Forest ile iletişime geçerek taraftarların neden olduğu zararların, özellikle hasar gören koltukların tazmini konusunda anlaşmaya varmasını da talep etti.