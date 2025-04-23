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Spor

UEFA'dan Fenerbahçe'ye dev ödeme

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapan futbolcuların kulüplerine yaptığı ödemeler yapıldı. Türkiye'de en çok gelir elde eden kulüp ise 1 milyon 820 bin 940 Euro ile Fenerbahçe oldu.

HABER MERKEZİ23 Nisan 2025 Çarşamba 09:30 - Güncelleme:
UEFA'dan Fenerbahçe'ye dev ödeme
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UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapan futbolcuların kulüplerine yaptığı ödemeleri tamamladı.

Bu kapsamda Fenerbahçe, turnuvaya gönderdiği oyuncular sayesinde önemli bir gelir elde etti.

Sarı-lacivertli ekip, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Dusan Tadic, Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski'nin yer aldığı EURO 2024 kadroları sayesinde Türkiye'de bu alanda en fazla kazanç sağlayan kulüp olmuştu.

Sarı-Lacivertliler, UEFA'dan 1 milyon 820 bin 940 Euro (Yaklaşık 80 milyon TL) aldı.

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