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Spor

UEFA'dan Fenerbahçe'ye flaş ceza!

UEFA, 19 Temmuz 2019'da yaptığı toplantı sonucu Fenerbahçe'nin 20 Mayıs 2016'da imzalanan anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle gelecek 2 sezondaki UEFA yarışmalarından elde edeceği 2 milyon euro'luk gelire el konacağını açıkladı.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 18:32 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 18:32
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UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'ye Avrupa kupaları gelirlerinden kesilmek üzere 2 milyon Euro para cezası verildiğini açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 2016'da imzaladığı FFP anlaşmasının kurallarını ihlal eden Fenerbahçe'nin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarından elde edeceği olası gelirlerden 2 milyon Euro kesintiye gidileceği kaydedildi.

Öte yandan UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu tarafından verilen karara ilişkin, sarı-lacivertli kulübün borçlarını 15 Ekim 2019'a kadar yeniden yapılandıramaması nedeniyle para cezasının 1 milyon avroya düşme ihtimalinin gerçekleşmediği belirtildi.

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