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Spor

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ''Putin'' soruşturması

UEFA, Fenerbahçe taraftarının Ukrayna takımı Dinamo Kiev ile oynanan maçta yaptığı 'Vladimir Putin' tezahüratlarıyla ilgili soruşturma başlatma kararı aldı.

28 Temmuz 2022 Perşembe 17:40 - Güncelleme:
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UEFA, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda dün oynanan Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında sarı-lacivertli taraftarların sergilediği "uygunsuz davranışlar" nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

UEFA'dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, sarı-lacivertli taraftarların karşılaşmada konu olan uygunsuz davranışlarını incelemek amacıyla bir disiplin müfettişi atandığı ifade edildi. UEFA ayrıca konuyla ilgili olarak ilerleyen zamanlarda bilgiler verileceğini aktardı.

Sarı lacivertli taraftarların bir kısmı, dün akşam oynanan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçında konuk takımın attığı golden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahüratta bulunmuştu.

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