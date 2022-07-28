UEFA, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda dün oynanan Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında sarı-lacivertli taraftarların sergilediği "uygunsuz davranışlar" nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.



UEFA'dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, sarı-lacivertli taraftarların karşılaşmada konu olan uygunsuz davranışlarını incelemek amacıyla bir disiplin müfettişi atandığı ifade edildi. UEFA ayrıca konuyla ilgili olarak ilerleyen zamanlarda bilgiler verileceğini aktardı.

Sarı lacivertli taraftarların bir kısmı, dün akşam oynanan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçında konuk takımın attığı golden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahüratta bulunmuştu.