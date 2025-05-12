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Spor

UEFA'dan final maçında Halil Umut Meler'e görev

Halil Umut Meler, UEFA Konferans Ligi finalinde dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Haber Merkezi12 Mayıs 2025 Pazartesi 18:09 - Güncelleme:
UEFA'dan final maçında Halil Umut Meler'e görev
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İspanya ekibi Real Betis ile İngiltere temsilcisi Chelsea arasında 28 Mayıs Çarşamba günü Polonya'nın Wroclaw kentinde oynanacak UEFA Konferans Ligi finalini Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Wroclaw kentiyle aynı adı taşıyan statta TSİ 22.00'de başlayacak maçta Peljto'nun yardımcılıklarını vatandaşları Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak.

4. HAKEM MELER

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Halil Umut Meler üstlenecek.

Final mücadelesinde Fransa'dan Jerome Brisard VAR, aynı ülkeden Willy Delajod AVAR olarak görev alacak.

Irfan Peljto, 2015'ten bu yana uluslararası hakem olarak maçlarda düdük çalıyor. UEFA'nın kulüpler düzeyindeki turnuvasında ilk kez finalde görev yapacak 40 yaşındaki hakem, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7, Avrupa Ligi'nde ise 4 karşılaşmayı yönetti.

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