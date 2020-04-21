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Spor

UEFA: 'Yerel ligleri tamamlayın'

UEFA, 55 üye ülkenin federasyonlarıyla gerçekleştirdiği video konferans toplantıda, lig ve kupa maçlarının tamamlanmasını talep etti ve belirlediği takvimi federasyonlara iletti. UEFA, alınan kararları perşembe günü gerçekleşecek olan toplantıdan ardından açıklayacak.

21 Nisan 2020 Salı 17:32 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 17:50
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UEFA’nın bugün 55 üye ülke federasyonuyla yaptığı video konferans toplantı tamamlandı. Avrupa futbolunun patronu, üye ülkelerden liglerin ve kupa maçlarının tamamlanmasını istedi. 

Mart ayı ortasında oluşturulan 2 çalışma grubu tarafından incelenen seçenekler, üye federasyonlara iletilirken, hem milli maçları hem de kulüp maçlarını kapsayan çeşitli takvim seçenekleri sunuldu. 

Özel durumlar halinde iptal edilecek ligler ve kupaların gelecek sezon Avrupa kupalarına katılımıyla ilgili olarak nasıl bir yol izleneceğinin de ileriki günlerde duyurulacağı belirtildi

Bunun yanı sıra UEFA’nın üye federasyonlara yapılacak ödemeleri yerine getirme taahhüdünün yinelenmesi de toplantıda görüşülen bir diğer konu oldu. UEFA, perşembe günü gerçekleştireceği toplantının ardından alınacak olan kararları açıklayacak.

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