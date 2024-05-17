İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2024 Cuma / 10 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2604
  • EURO
    35,1151
  • ALTIN
    2504.05
  • BIST100
    10643.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

UEFA'dan Galatasaray'a ceza!

UEFA, vadesi geçmiş borçları olduğu gerekçesiyle Galatasaray'a 30 bin euro para cezası verildiğini açıkladı.

17 Mayıs 2024 Cuma 21:03 - Güncelleme:
UEFA'dan Galatasaray'a ceza!
ABONE OL

UEFA resmi sitesinden yaptığı açıklamada Galatasaray'a ödenmemiş borçları nedeniyle 30 bin euro para cezası verdi.

UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu, UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmeliklerinde tanımlanan "vadesi geçmiş borçların olmaması" gerekliliklerine ilişkin değerlendirmesini tamamladı.

2023/24 sezonunda ise aralarında Galatasaray'ında bulunduğu 11 takıma para cezası verdi.

İşte UEFA'nın resmi sitesinde yer alan o açıklama:

"CFCB Birinci Dairesi kararına itiraz etmeyen 11 kulübe, vadesi geçmiş borçları olduğu ve/veya borç bilgilerini yanlış bildirdikleri gerekçesiyle Galatasaray'a 30 bin euroluk para cezası verildi."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.