  UEFA'dan Galatasaray'a ceza! O isme 1 maç men
Spor

UEFA'dan Galatasaray'a ceza! O isme 1 maç men

UEFA Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi maçlarında yaşanan ihlaller nedeniyle Galatasaray'a toplam 33 bin 250 euro para cezası verdi. Kurul ayrıca Futbol A Takımı İdari Direktörü Uğur Yıldız'ı da 1 maç UEFA müsabakalarından men etti.

20 Aralık 2025 Cumartesi 15:47
UEFA'dan Galatasaray'a ceza! O isme 1 maç men
UEFA Disiplin Kurulu tarafından Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi'ndeki müsabakalardan dolayı çeşitli cezalar verildi.

1 MAÇ MEN EDİLDİ

25 Kasım'da İstanbul'da sarı-kırmızılıların Union Saint-Gilloise ile olan maçında sportmenliğe aykırı davranıştan dolayı Futbol A Takımı İdari Direktörü Uğur Yıldız, UEFA müsabakalarından bir maç men edildi.

PARA CEZALARI KESİLDİ

Aynı karşılaşmada takımın uygunsuz davranışı gerekçesiyle 18 bin Euro, temel davranış kurallarını ihlal etmekten 10 bin Euro olmak üzere kulübe para cezaları kesildi.

Sarı kırmızılıların 5 Kasım'da deplasmanda Ajax ile karşılaştığı maçta taraftarının meşale yakmasından dolayı ise 5 bin 250 Euro cezaya hükmedildi.

Kulübe kesilen toplam para cezası 33 bin 250 Euro oldu.

Popüler Haberler
