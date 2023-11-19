İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2023 Pazar / 7 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6953
  • EURO
    31,397
  • ALTIN
    1826.46
  • BIST100
    7853.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e görev

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Cebelitarık ile Hollanda arasında oynanacak UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası eleme turu maçını düdük çalacak.

AA19 Kasım 2023 Pazar 11:34 - Güncelleme:
UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e görev
ABONE OL

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Cebelitarık ile Hollanda arasında 21 Kasım Salı günü oynanacak UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası eleme turu maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Algarve bölgesindeki Algarve Stadı'nda TSİ 22.45'de başlayacak müsabakada, Arda Kardeşler'in yardımcılıkları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Deniz Caner Özaral olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ümit Öztürk yapacak.

Karşılaşmada Abdülkadir Bitigen VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev alacak.

  • arda kardeşler
  • uefa 2024 avrupa şampiyonası
  • hollanda
  • cebelitarık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.