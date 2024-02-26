İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2024 Pazartesi / 17 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,1319
  • EURO
    33,8284
  • ALTIN
    2029.18
  • BIST100
    9353.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • UEFA'dan hakem Atilla Karaoğlan'a görev
Spor

UEFA'dan hakem Atilla Karaoğlan'a görev

UEFA Gençlik Ligi'nde yarın Mainz ile Manchester City takımları arasında oynanacak son 16 turu maçını FIFA korkartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

AA26 Şubat 2024 Pazartesi 16:39 - Güncelleme:
UEFA'dan hakem Atilla Karaoğlan'a görev
ABONE OL

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Gençlik Ligi'nde yarın Almanya'nın Mainz ile İngiltere'nin Manchester City takımları arasında oynanacak son 16 turu maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Almanya'nın Mainz kentindeki Bruchweg Stadı'nda TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Almanya Futbol Federasyonundan Patrick Schwengers olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.