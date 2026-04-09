9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
Spor

UEFA'dan hakem Cihan Aydın'a görev

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Cihan Aydın'ı 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 2. Tur müsabakalarında görevlendirdi.

AA9 Nisan 2026 Perşembe 15:39
UEFA'dan hakem Cihan Aydın'a görev
UEFA, FIFA kokartlı hakem Cihan Aydın'ı UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 2. Tur 3. Grup müsabakalarında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Aydın, 9-17 Nisan'da San Marino'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 2. Tur 3. Grup müsabakalarında düdük çalacak.

San Marino, Gürcistan, Galler ve Andorra'nın yer aldığı grup maçlarında, FIFA kokartlı yardımcı hakem Mehmet Emin Tuğral da görev alacak.

