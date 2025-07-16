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Spor

UEFA'dan hakem Mehmet Türkmen'e görev

TFF, FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen'in UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu'nda oynanacak Dynamo Brest-Sutjeska Niksic maçında düdük çalacağını duyurdu.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 16:40 - Güncelleme:
UEFA'dan hakem Mehmet Türkmen'e görev
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FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Dynamo Brest ile Sutjeska Niksic arasındaki mücadelede düdük çalacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Türkmen, 17 Temmuz Perşembe (yarın) Belarus'un Dynamo Brest ile Karadağ'ın Sutjeska Niksic takımları arasındaki UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu müsabakasında görev yapacak.

Macaristan'ın Zalaegerszeg şehrindeki ZTE Arena'da oynanacak maçta Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci yapacak. Çağdaş Altay ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.

  • Dynamo Brest
  • Sutjeska Niksic
  • Mehmet Türkmen

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