İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2024 Salı / 15 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5979
  • EURO
    34,794
  • ALTIN
    2406.05
  • BIST100
    9645.02
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • UEFA'dan Halil Umut Meler kararı! EURO 2024'e gidiyor...
Spor

UEFA'dan Halil Umut Meler kararı! EURO 2024'e gidiyor...

Halil Umut Meler için UEFA'dan sürpriz bir karar geldi. UEFA'nın açıkladığı EURO 2024'te görev alacak hakemlerin arasında Halil Umut Meler de yer aldı. İşte detaylar...

23 Nisan 2024 Salı 12:35 - Güncelleme:
UEFA'dan Halil Umut Meler kararı! EURO 2024'e gidiyor...
ABONE OL

UEFA, Almanya'da gerçekleştirilecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak hakemleri açıkladı.

Listede Türkiye'den Halil Umut Meler, tek Türk hakem olarak yer aldı.

İşte EURO 2024'te görev alacak hakemler;

Artur Soares Dias (Portekiz)

Jesús Gil Manzano (İspanya)

Marco Guida (İtalya)

Istvan Kovacs (Romanya)

Ivan Kruzliak (Slovakya)

François Letexier (Fransa)

Danny Makkelie (Hollanda)

Szymon Marciniak (Polonya)

Halil Umut Meler (Türkiye)

Glenn Nyberg (İsveç)

Michael Oliver (İngiltere)

Daniele Orsato (İtalya)

Sandro Schärer (İsviçre)

Daniel Siebert (Almanya)

Anthony Taylor (İngiltere)

Clément Turpin (Fransa)

Slavko Vinčić (Slovenya)

Felix Zwayer (Almanya)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.