UEFA, Almanya'da gerçekleştirilecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak hakemleri açıkladı.
Listede Türkiye'den Halil Umut Meler, tek Türk hakem olarak yer aldı.
İşte EURO 2024'te görev alacak hakemler;
Artur Soares Dias (Portekiz)
Jesús Gil Manzano (İspanya)
Marco Guida (İtalya)
Istvan Kovacs (Romanya)
Ivan Kruzliak (Slovakya)
François Letexier (Fransa)
Danny Makkelie (Hollanda)
Szymon Marciniak (Polonya)
Halil Umut Meler (Türkiye)
Glenn Nyberg (İsveç)
Michael Oliver (İngiltere)
Daniele Orsato (İtalya)
Sandro Schärer (İsviçre)
Daniel Siebert (Almanya)
Anthony Taylor (İngiltere)
Clément Turpin (Fransa)
Slavko Vinčić (Slovenya)
Felix Zwayer (Almanya)