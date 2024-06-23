İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2024 Pazar / 17 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8248
  • EURO
    35,2439
  • ALTIN
    2450.67
  • BIST100
    10771.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • UEFA'dan Halil Umut Meler'e EURO 2024'te yeni görev
Spor

UEFA'dan Halil Umut Meler'e EURO 2024'te yeni görev

UEFA, İngiltere ile Slovenya arasında oynanacak maçta hakem Halil Umut Meler'in 4. hakem olarak görev yapacağını duyurdu.

23 Haziran 2024 Pazar 17:01 - Güncelleme:
UEFA'dan Halil Umut Meler'e EURO 2024'te yeni görev
ABONE OL

Almanya'nın ev sahipliğindeki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabının son maçları bugün başlayacak.

D Grubu'nda yer alan İngiltere ile Slovenya arasında oynanacak karşılaşma öncesinde bu maçta görev yapacak hakemler açıklandı.

UEFA'da yer alan bilgilere göre Halil Umut Meler, karşılamanın 4. hakemi olacak. Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek, asistanlıklarını ise Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek.

İngiltere ve Slovenya'nın karşı karşıya geleceği maç 25 Haziran Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.