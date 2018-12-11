UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Ceyhun Sesigüzel'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Alper Ulusoy ve Ümit Öztürk ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.