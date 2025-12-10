İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Basel ile Aston Villa arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.

AA10 Aralık 2025 Çarşamba 20:50
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
ABONE OL

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsviçre ekibi Basel ile İngiltere temsilcisi Aston Villa arasında yarın oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, İsviçre'nin Basel kentindeki St. Jakob-Park Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Cihan Aydın olacak.

İtalyan Michael Fabbri VAR, Onur Özütoprak ise AVAR'da görev yapacak.

