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  • UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev! Real Madrid-Braga maçında düdük çalacak
Spor

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev! Real Madrid-Braga maçında düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynanacak olan Real Madrid-Braga maçını yönetecek.

6 Kasım 2023 Pazartesi 15:16 - Güncelleme:
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev! Real Madrid-Braga maçında düdük çalacak
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Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler ve Serdar Saatçı'nın maçını yönetecek.

Meler, Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile Serdar Saatçı'nın takımı Braga arasında 8 Kasım 2023 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu müsabakasında düdük çalacak.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, İspanya'nın Real Madrid ile Portekiz'in Braga takımları arasında 8 Kasım 2023 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu müsabakasını yönetecek.

İspanya'nın Madrid şehrindeki Estadio Santiago Bernabeu Stadyumu'nda saat 23:00'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev yapacak."

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