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  • UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev! Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacak
Spor

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev! Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Shakhtar Donetsk-Bayern Münih maçında düdük çalacak.

AA8 Aralık 2024 Pazar 12:47 - Güncelleme:
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev! Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Almanya temsilcisi Bayern Münih arasında 10 Aralık Salı günü oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki Arena AufSchalke'de yapılacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Serkan Olguncan üstlenecek.

Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Arda Kardeşler görev alacak.

Halil Umut Meler, 4 sezondur görev yaptığı Şampiyonlar Ligi'nde 13. kez düdük çalacak.

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