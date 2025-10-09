İSTANBUL 17°C / 13°C
Spor

UEFA'dan Halil Umut Meler'e milli maçta görev!

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e ise kritik maçta görev verdi. Meler, Belçika - Kuzey Makedonya maçında düdük çalacak.

9 Ekim 2025 Perşembe 18:31
UEFA'dan Halil Umut Meler'e milli maçta görev!
2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ederken, FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'e de kritik maçta görev verildi. Meler, kritik Belçika - Kuzey Makedonya maçında düdük çalacak.

Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda liderlik için karşı karşıya gelecek olan iki ekip, 10 Ekim Cuma günü saat 21.45'te kozlarını paylaşacak.

Belçika'nın Gent şehrindeki Gent Arena Stadyumu'nda gerçekleşecek müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran üstlenecek.

Karşılaşmada Kadir Sağlam dördüncü hakem, Fedayi San (İsviçre) VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.

  • FIFA hakem
  • Halil Meler
  • 2026 Dünya Kupası elemeleri

