UEFA'dan Juventus'a soruşturma

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, henüz 20 yaşında olmasına rağmen bu yıl itibariyle takımın en önemli oyuncularından biri konumunda bulunuyor ancak takımı, kriterleri ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındı.

UEFA, Juventus'un son mali raporlarında usulsüzlük tespit edildiği gerekçesiyle kulüp hakkında resmi soruşturma başlattı.

Kurum, Torino ekibinin gelir-gider dengesinde şeffaflık ilkesini ihlal edip etmediğini araştıracak. Soruşturma sonucuna göre Juventus'a para cezası veya düşük ihtimal olsa da Avrupa kupalarından men gibi yaptırımlar uygulanabilir.

Bu açıklamayla birlikte Juventus'un yeniden UEFA'nın merceği altına girdiği resmen duyurulmuş oldu. Nihai karar 2026 baharında açıklanacak.