Spor

UEFA'dan Juventus'a soruşturma

UEFA, İtalyan ekibi Juventus'un son mali raporlarında usulsüzlük tespit edildiği gerekçesiyle kulüp hakkında soruşturma başlattı.

Haber Merkezi16 Ekim 2025 Perşembe 19:38
UEFA'dan Juventus'a soruşturma
Juventus forması giyen Kenan Yıldız, henüz 20 yaşında olmasına rağmen bu yıl itibariyle takımın en önemli oyuncularından biri konumunda bulunuyor ancak takımı, kriterleri ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındı.

UEFA, Juventus'un son mali raporlarında usulsüzlük tespit edildiği gerekçesiyle kulüp hakkında resmi soruşturma başlattı.

Kurum, Torino ekibinin gelir-gider dengesinde şeffaflık ilkesini ihlal edip etmediğini araştıracak. Soruşturma sonucuna göre Juventus'a para cezası veya düşük ihtimal olsa da Avrupa kupalarından men gibi yaptırımlar uygulanabilir.

Bu açıklamayla birlikte Juventus'un yeniden UEFA'nın merceği altına girdiği resmen duyurulmuş oldu. Nihai karar 2026 baharında açıklanacak.

