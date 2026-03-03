İSTANBUL 11°C / 4°C
Spor

UEFA'dan karar çıktı! Arda Turan'ın Türkiye talebine ret

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk Teknik direktörü Arda Turan, Konferans Ligi'ndeki Lech Poznan maçının Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanması için UEFA'ya talepte bulunmuştu. Ancak Arda Turan'ın bu talebi UEFA'da karşılık bulmadı ve maçın Polonya'da oynanacağı açıklandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ3 Mart 2026 Salı 14:25 - Güncelleme:
UEFA'dan karar çıktı! Arda Turan'ın Türkiye talebine ret
ABONE OL

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacakları Lech Poznan maçı için UEFA'dan Türkiye talebinde bulunmuştu.

39 yaşındaki teknik adam, "UEFA Konferans Ligi'nde Lech Poznan'a karşı ev sahibi olduğumuz rövanş maçını Türkiye'de oynamak istiyorum. Umarım UEFA buna izin verir." demişti.

ARDA TURAN'IN SÖZLERİ

Arda Turan, "Biz savaş nedeniyle maçlarımızı Polonya'da oynuyoruz. Poznan ile Polonya'da oynamak istemem. Göztepe Kulübü müsade ederse rövanş maçımızı Gürsel Aksel Stadı'nda oynamak isteriz. Türk halkının da bize destek vereceğini düşünüyorum. Polonya takımıyla Polonya'da oynamak istemiyorum" demişti.

GÖZTEPE'DEN YANIT

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ise yaptığı açıklamada, "Shakhtar Donetsk ve Arda Turan'ı evimizde ağırlamayı çok isteriz, çok mutlu oluruz. Elbette önce UEFA'nın izin vermesi gerekiyor. Arda Turan hepimizin sevdiği bir futbol adamı. O da Göztepe ve taraftarımızı çok seviyor. İsyan Marşımızı söyleyen biri. Biz Göztepe olarak kendisini burada ağırlamaktan mutluluk duyarız" demişti.

UEFA'DAN KARAR ÇIKTI

Arda Turan'ın bu talebi, UEFA'da karşılık bulmadı. Shakhtar Donetsk, maçın Polonya'da oynanacağını resmen açıkladı.

Shakhtar'ın Konferans Ligi'nde Lech Poznan ile oynayacağı ilk maç 12 Mart, Ukrayna ekibinin ev sahipliğindeki rövanş ise 19 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.

