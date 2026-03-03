Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacakları Lech Poznan maçı için UEFA'dan Türkiye talebinde bulunmuştu.

39 yaşındaki teknik adam, "UEFA Konferans Ligi'nde Lech Poznan'a karşı ev sahibi olduğumuz rövanş maçını Türkiye'de oynamak istiyorum. Umarım UEFA buna izin verir." demişti.

ARDA TURAN'IN SÖZLERİ

Arda Turan, "Biz savaş nedeniyle maçlarımızı Polonya'da oynuyoruz. Poznan ile Polonya'da oynamak istemem. Göztepe Kulübü müsade ederse rövanş maçımızı Gürsel Aksel Stadı'nda oynamak isteriz. Türk halkının da bize destek vereceğini düşünüyorum. Polonya takımıyla Polonya'da oynamak istemiyorum" demişti.

GÖZTEPE'DEN YANIT

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ise yaptığı açıklamada, "Shakhtar Donetsk ve Arda Turan'ı evimizde ağırlamayı çok isteriz, çok mutlu oluruz. Elbette önce UEFA'nın izin vermesi gerekiyor. Arda Turan hepimizin sevdiği bir futbol adamı. O da Göztepe ve taraftarımızı çok seviyor. İsyan Marşımızı söyleyen biri. Biz Göztepe olarak kendisini burada ağırlamaktan mutluluk duyarız" demişti.

UEFA'DAN KARAR ÇIKTI

Arda Turan'ın bu talebi, UEFA'da karşılık bulmadı. Shakhtar Donetsk, maçın Polonya'da oynanacağını resmen açıkladı.

Shakhtar'ın Konferans Ligi'nde Lech Poznan ile oynayacağı ilk maç 12 Mart, Ukrayna ekibinin ev sahipliğindeki rövanş ise 19 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.