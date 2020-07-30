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Spor

UEFA'dan Karius konusunda Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ta sözleşmesini alacaklarını alamadığı için feshederek kulübü terk eden Loris Karius alacaklarını istemişti. UEFA, konuyla ilgili Beşiktaş'a yazı göndererek alacakların ödenmesini talep etti.

30 Temmuz 2020 Perşembe 23:51 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 23:51
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Beşiktaş'a, UEFA'dan Loris Karius ile ilgili kötü haber geldi. Futbolun Avrupa'daki patronu, gönderdiği yazıda Alman file bekçisinin tüm alacaklarının ödenmesi gerektiği bildirildi. Karius, pandemi döneminde alacaklarından dolayı sözleşmesini tek taraflı feshedip takımdan ayrılmıştı.

ÖDEME PLANI HAZIRLANACAK

UEFA, pandemi döneminde kulüplere tavsiye yazısıyla oyuncularla alacakları konusunda karşılıklı görüşerek anlaşmalarını önermişti. Bu durumdan sonra oluşan kanı, UEFA’nın geciken ödemelerden kaynaklanan sıkıntılarda kulüplerden yana tavır alacağı yönündeydi ancak durum öyle olmadı. UEFA’nın gönderdiği yazıda, Beşiktaş’a Karius’un alacaklarının dışında bir yükümlülük maddesi bulunmuyor.

Siyah beyazlı yönetim, önümüzdeki günlerde Alman kalecinin menajerleriyle görüşüp bir ödeme planı hazırlayacak. 

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