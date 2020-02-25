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Spor

UEFA'dan koronavirüs açıklaması!'Şehir değişikliğine gidebiliriz'

UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, İtalya'da yaygınlaşan ve Hırvatistan'da da ortaya çıkan koronavirüs sonrası EURO 2020, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin geleceği hakkında kritik açıklamalar yaptı.

25 Şubat 2020 Salı16:31 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 16:31

UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, İtalya'da ortaya çıkan koronavirüs ve bunun spora etkileri sonrası açıklamalarda bulundu.

EURO 2020'yi ne düzeyde etkileyeceği şeklinde gelen soruya Uva, "Ev sahibi ülkelerin bu konudaki kararlarına göre hareket edeceğiz. Biz turnuvayı iptal etmek ya da şehir değiştirmek istemiyoruz. Ancak, ev sahibi ülkelerden biri virüse karşı garanti vermezse, bu durumda şehir değişikliğine gidebiliriz." ifadelerini kullandı.

Uva'nın bu sözleri sonrası, İtalyan basınında, A Milli Takımımızın İtalya ile oynayacağı maçın şehri olan Roma'nın, İtalya hükümeti tarafından garanti verilmemesi durumunda değiştirilebileceği yorumlardı yapıldı.

UEFA, TURNUVALARI DURDURULABİLİR Mİ?

UEFA İkinci Başkanı, diğer UEFA turnuvalarının kaderiyle ilgili olarak gelen soruya ise, "Şu an gelişmeleri takip ediyoruz. Her ülkenin durumunu ayrı ayrı değerlendiriliyor. UEFA olarak, her bir ülkenin koronavirüs ile ilgili verdiği kararları takip edeceğiz. Futbolu durdurmak niyetinde değiliz. Eğer koronavirüs Avrupa çapında bir tehdit haline gelirse ve istemediğimiz noktaya ulaşırsa UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız." cevabını verdi.

"MANCHESTER CITY İÇİN CAS'I BEKLİYORUZ"

Manchester City'nin FFP kurallarını ihlal etmesi nedeniyle 2 sezon UEFA turnuvalarından men edilmesiyle ilgili gelen soruya ise Uva, "Birinci ve ikinci dereceden ihlaller var. CAS'ın kararını bekliyoruz. City'nin İngiltere'de kazandığı kupalarla ilgili biz bir karar alamayız. UEFA, asla bir ülkenin iç cezalarına ve kararlarına karışmaz. Her bir ülkenin kendine ait kuralları var." dedi.

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